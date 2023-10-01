آخرهم توفيق عبد الحميد| فنانين اعتزلوا الفن بعد مسيرة فنية حافلة

نبأ إعتزال الفنانين قد يشكل صدمة لجمهوره خاصًة بعد تقديمه أعمال فنية متعلقة بأذهان وقلوب المشاهد، واخر من قدم على هذا القرار هو الفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذي قدم 76 عمل فني لن ينساهم محبيه، وفيما يلي نقدم لكم أبرز المشاهير الذين اعلنوا اعتزالهم الفن مؤخرًا وسبب الإعتزال.

توفيق عبد الحميد

فنانين إعتزلوا الفن بعدما لمع أسمائهم في سماء النجومية

الفنان توفيق عبد الحميد

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد إعتزالة الفن للمرة الثانية، لتخونه صحته ويتعرض لوعكه صحية، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي".

عبد الرحمن أبو زهرة ونجله

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف أحمد عبدالرحمن أبو زهرة خلال تصريحات سابقة له عن اعتزال والده، موضحًا أن السبب وراء الاعتزال هو أن والده يريد العيش الفترة المقبلة في هدوء وسلام مع أسرته وأحفاده، كما أن حالته الصحية تستدعي الراحة.

وأضاف نجل عبد الرحمن أبو زهرة: "والدي رأى أن هذا الوقت ليس له لتقديم أعمال متميزة، كما أن طريقة تحضير العمل الفني تغيرت عما كان متعودا عليها، أيضا تغير مستوى وقيمة الأعمال الفنية التي كان يعطيها كل وقته وحياته".

ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين

اتخذت الفنانة ميرهان حسين قرار الإعتزال بشكل مفاجيء، والذي أثار دهشه واسعة وسط جمهورها ومتابعيها، وكتبت عبر خاصية "ستوري" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وقالت فيه: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين، مش هاكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة ".

وأضافت ميرهان حسين: " واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه لنفسي، لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكرًا وكتر خيركم واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني.. سلام ".

وتابعت: " تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني.. تعبت لذلك اعتزل ".

أدهم نابلسي

أدهم نابلسي

أوضح الفنان المعتتزل أدهم نابلسي سبب إعتزالة الغناء خلال بث مباشر على فيسبوك، قائلًا أنه لم يكن يشعر بالراحة وحاول إصلاح الأمر وساعدته فترة الحظر المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا، وقال "فترة كورونا كانت ساعدتني أشوف الأمور على حقيقتها قبلها كان سفر ولا يوجد استقرار، كنت جالساً في البيت وبدأت أفكر واستمريت في العمل سنة تقريباً بس اللي صار أنه في شهر رمضان الماضي كنت أعمل على ألبوم وبدأنا العمل ، وقلت أريد أن أمسح السوشيال ميديا للتركيز ووجدت رسالة على السوشيال ميديا تقول "يا ليتنى قدمت لحياتى" ومسحت فعلاً السوشيال ميديا وحاولت لا أضيع دقيقة فى رمضان".

وأضاف نابلسي انه كان يفكر في الانتهاء من البومة ثم يعتزل وقال "وفي العشر الأواخر فكرت هل أنا ضامن أني أعيش لهذا اليوم حتى اعتزل"، ومن هنا قرر الاعتزال.

الفنانة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة

أعلنت الفنانة حلا شحية أعتزالها الفن في يوليو 2021، والتي أثارت به صدمة لجمهورها، خاصًة أنها أعلنت من قبل عن اعتزالها ثم عادت إلى الساحة وقررت أن تعتزل مرة أخرى بعد زواجها الثالث من الداعية معز مسعود، وارتدائها الحجاب، وبعد ذلك قامت بحذف جميع منشوراتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووضع الحالة الخاصة بها أنها "فنانة"، وهو تلميح لها بالرجوع عن قرار اعتزال الفن.

الفنانة زيزي عادل

المغنية زيزي عادل

أعلنت زيزي عادل اعتزالها الغناء قائلة في تصريح لها: "زمان كان كل تفكيري هلبس إيه في حفلتي وهعمل شعري إزاي واكتشفت هل لما أموت هاخد معايا الأغاني والكومنتات؟ واكتشفت إني هاخد معايا أعمالي وبدأت أفكر إني مش مستعدة أقابل ربنا بالحاجات دي، وكنت عايزة أحس إني مستعدة أقابل ربنا خصوصاً بعد وفاة شباب صغيرين بكثرة الفترة دي، والموضوع دا عملي صدمة، لأن مفيش حد صغير على الموت، ودا خوفني وأخدت قرار الاعتزال، وأتمنى أي حد يسمعني يفكر في كلامي".

الفنان ضياء عليان

الفنان ضياء عليان

فاجأ الفنان وصانع المحتوى الفلسطيني ضياء عليان متابعيه بقراره بإعتزال المجال والتوبة، كما قرر حذف كافة أغانيه عن السوشيال ميديا.

وتصدر اسم عليان التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ووثّق قراره من خلال مقطع فيديو أكد خلاله أنه يريد الابتعاد عن المحتوى الذي كان يقدمه، وسيتجه لتقديم محتوى إيجابي وهادف، حسب تعبيره.

الفنان محمد الريفي

الفنان محمد الريفي

فجر الفنان المغربي محمد ريفي مفاجأة صادمة لجمهوره تتعلق بمستقبله في الغناء، فقد قرر اعتزال الفن، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكشف "ريفي" نجم ذا إكس فاكتور نيته في اعتزال الغناء، وذلك بعد التخلص من عقود العمل التي تربطه بهذا المجال، قائلًا: "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال.. أخلص تعاقداتي أخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويارب إلى طريق الخير".