محافظ الدقهلية: مشروع امتداد المشاية الجديدة وممشى النيل

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات لمتابعة اعمال تنفيذ مشروع امتداد المشايه الجديد وانشاء ممشي أهل المنصوره علي النيل بالمنصورة..

واكد "مختار" ان مشروع امتداد المشاية الجديدة وانشاء ممشي علي النيل في مسافة بطول 1250 متر حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره، ووجه "مختار" لسرعة الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة موضحا انه يتم الانتهاء من الاعمال خلال شهر ونصف علي الاكثر، وقال مختار ان ما يحدث علي أرض الدقهلية في عهد فخامة الرئيس السيسي من مشروعات قوميه في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظه منذ تاريخها..

هذا وقد ثمن "مختار" دور وزارة النقل علي تعاونها الكامل والمثمر مع المحافظه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة ابناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهيه..

ومن جانبها اوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه يجري حاليا العمل في القطاع الاول بطول 550 متر و تم توريد الأتربة اللازمة لاستكمال الجسر والعرض الكامل حسب التصميم الجديد المعتمد ، وجاري ضبط المناسيب بالجريدر والهراس والرش بالمياه تمهيدا للبدء في الخرسانة عند منطقة الكورنيش والمتابعة مستمرة لاعمال تنفيذ المشروع بالكامل حتي يتم الانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمني المقرر له.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وفي مقدمتها مشروعات الطرق والكباري وانشاء ممشي ترفيهي علي النيل بنطاق المحافظات ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور هاني سويلم وزير الري والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

