رئيس جامعة الوادي الجديد يؤكد على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أداء تحية العلم، يرافقه الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس وأمين الجامعة المساعد للشئون الادارية. وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومنسق عام الأنشطة بالجامعة والسادة مديرو العموم وامناء الكليات ، كما التقى الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالطلاب مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجامعى الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي الجامعة التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد 2024/2023.

حيث اكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد بان الجامعة تسعى لتوفير بيئة وتجربة تعليمية لتنمية الوادى الجديد التى تمثل 44% من صحراء مصر الغربية لتكون جامعة الوادي الجديد قاطرة للتنمية فى صحراء مصر الغربية فى شتى المجالات بفضل دعم القيادة السياسية فى مصرنا الحبيبة ،فتقدم الجامعة برامج أكاديمية متنوعة تسهم في تطوير قدرات الطلاب ليكونوا أفراد مثقفين وماهرين قادرين على تحمل مسئولياتهم في المساهمة في بناء مجتمعاتهم بشكل ايجابي وبناء، وتتضمن البرامج العديدة التي تطرحها الجامعة تخصصات تكسبهم المعارف والمهارات الوظيفية من جهة والثقافة العامة من جهة أخرى. وتعمل المقررات الدراسية بالترابط مع برامج التدريب العملي على إعداد الطلبة الخريجين ليكونوا مهنيين في عملهم، ويتمتعوا بروح التعاون والابتكار، وقادرين على تولي مهام قيادية في مؤسساتهم ومجالات عملهم قادرين على التعلم مدى الحياة.

واكد رئيس جامعة الوادي الجديد علي حرص الجامعة على التفاعل مع الأفكار التي تصقل شخصية الطلبة ومواهبهم وتعبر عن طموحاتهم، واذكركم بأهمية المشاركة في كافة الانشطة والتعبير عن مواهبهم من خلالها، كما اوصيكم بالتمسك بالآداب العامة والتقاليد الجامعية الراسخة داخل وخارج قاعات الدرس، مهتدين بآداب الحوار والأخذ بالرأي والرأي الآخر، وأدعوكم لتخصيص بعض ساعات الفراغ للاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة سواء في الدراسات المنهجية، أو في الفنون والثقافة،وفقكم الله وسدد خطاكم على درب التفوق والنجاح .

من جانبه دعا الاستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى المشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة، مؤكدا أنه تم وضع برنامجًا يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، بالإضافة إلى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تعمل على تنمية مهارات الطلاب.

رئيس جامعة الوادي الجديد يؤكد على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب

رئيس جامعة الوادي الجديد يؤكد على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب

رئيس جامعة الوادي الجديد يؤكد على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب

رئيس جامعة الوادي الجديد يؤكد على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب