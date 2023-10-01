محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس بمدينة المنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بتفقد عدد من المدارس بمدينة المنصوره شملت ( مدرسة المنصورة المتميزة للغات 2 - ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائيه ) ليطمئن علي سير العملية التعليمية .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، و أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصوره التعليمية ، و محمد امين رئيس حي غرب المنصوره.

وأكد " المحافظ " علي أن تطوير العملية التعليمية من أولي اهتمامات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يحدث في عهده من إنشاء للمدارس هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .

وقال " مختار " سعادتي بالغة لوجودي بين ابنائي الطلاب وخالص تهاني القلبية لهم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ، كما قال اتمني لكم عام دراسي سعيد داعياً الله عز وجل أن يمن عليكم بالتفوق والنجاح وان يمن علي مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية تضم 3,875 مدرسة بإجمالي عدد طلاب 1,660 مليون طالب بجميع المراحل التعليمية ( الابتدائيه - الإعدادية - الثانوية العامة والفنية والدبلومات) .

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .