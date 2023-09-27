رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور صابر عبد الدايم بتكريم السيسي له ومنحه وسام العلوم

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق؛ بمناسبة تكريمه بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من فخامة رئيس الجمهورية.

وأوضح المركز الإعلامي للجامعة أن للدكتور صابر إسهامات علمية وإدارية على مدار سنوات طويلة في رحاب جامعة الأزهر؛ فقد ولد في محافظة الشرقية بمصر ١٥ / ٣/ ١٩٤٨م، وتخرج في كلية اللغة العربية بالقاهرة وكان من المتميزين بها، فحصل على الدراسات العليا والماجستير، وعلى الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1981م، ثم حصل على درجة الأستاذية فى الأدب والنقد عام 1990م.

عمادة كلية اللغة العربية

وقد شغل وكالة كلية اللغة العربية بالزقازيق لثلاث فترات، ثم عمادة الكلية، ورئاسة اللجنة العلمية لترقية الأساتذة بقطاع الأدب والنقد، ورئاسة رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، وعضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ومقرر لجنة فروع الاتحاد بالمحافظات، وعضوية لجنة الشعر باتحاد الكتاب، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإبداع الأدبي والفني بمحافظة الشرقية، وله إسهامات عديدة في التعليم العالي في مصر والسعودية وغيرهما وعديد من المؤلفات النقدية إلى جانب الإبداع المسرحي والشعري، كما شارك في عديد من المؤتمرات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية "ماجستير- دكتوراه" وله رصيد علمي كبير في مجال الأدب والنقد.