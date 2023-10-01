محافظ الجيزة يتابع انتظام استقبال الطلاب بالمدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنتظام العملية التعليمية بالمدارس في اول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وإطلع المحافظ على تقرير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والخاص بفعاليات إستقبال الطلاب بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

كما إطمأن راشد من مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على إستقرار العمل على مدار أول أيام الدراسة، مشدداً بضرورة الإلتزام بالجداول المحددة لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب ومواعيد الإستراحة (الفسحة) ومراعاة الفواصل الزمنية بين الفترات الدراسية لضمان عدم التدافع بين الطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة توجيه مديري الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف علي انتظام العملية التعليمية ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع مراعاة تواجد مشرف أو أكثر بكل دور حسب الكثافات الطلابية مع إعداد جدول أسبوعي بأسماء المشرفين القائمين على تنظيم تحرك الطلاب من وإلى الفصول الدراسية وإتخاذ مايلزم من إجراءات لضمان سلامة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم إلى جانب مراجعة دورية لكافه عناصر السلامه بالمدارس وطفايات الحريق ومصادر التهوية.

وفى سياق متصل وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الجهود لمنع أية مخالفات بمحيط المدارس ومنع أية تعديات ورفع الإشغالات لتيسير حركة المرور ومنع أى إزدحام قد يعيق حركة المرور أو دخول وخروج الطلاب من المدارس، ورفع أية مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتعيين دوريات نظافة على مدار اليوم لمنع تراكم أي مخلفات بمحيط المدارس.