"وصل إلى حد الصراخ".. توفيق عبد الحميد يعتزل الفن للمرة الثانية بعد تدهور حالته الصحية

حظى الفنان الكبير توفيق عبد الحميد على شهرة واسعة، حيث قدم خلال مشواره الفني مجموعة من الأعمال التي لا تزال في الأذهان، وصدم جمهوره بقرار إعتزالة الفن للمرة الثانية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

الفنان توفيق عبد الحميد

سبب إعتزال توفيق عبد الحميد الفن للمرة الثانية

وتسائل الجميع عن سبب اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد الفن رغم أنها لم تكون المرة الأولى له، وسرعان ما أوضح "عبد الحميد" سبب اعتزاله الفن قائلًا: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي".

سبب إعتزال توفيق عبد الحميد المرة الأولى

ومن الواضح أن الفنان توفيق عبد الحميد يعاني من عدم استقرار حالته الصحية، ففي المرة الأولى لقراره إعتزال الفن كان مرهون بشرط وهو تحسن أوضاعه الصحية، أو اعتراف الغير بأخطائهم، في إشارة منه لمشاكل الوسط الفني التي وصفها بـ"أخطاء العائلة" التي لا يصح أن تُناقش في العلن.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر فيسبوك أثناء إعتزالة المرة الأولى: " قرار الاعتزال قابل للتراجع بس ده مرهون أولًا بتحسن حالتى الصحية.. أما ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت وهى قابلة للنقاش ولكن ليس فى العلن.. فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق ".

وأضاف: "اعتذر عن أى حوارات أو مداخلات أو مقابلات وأرجو احترام رغبتي"، مختتمًا رسالته بقوله: "كل عام وأنتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدرى وتاج فوق رأسي ماحييت".

وكشف أيضًا أن سبب تدهور حالته الصحية هو آلام الظهر بعد سقوطه عليه مسبقًا قائلًا: "أرهقته بشدة لم أعتني به كما يجب، نبهني بصوت خفيض ولم أكترث، ثم بدأ الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ، عن جسدي أتحدث عبرة لمن يعتبر".

توفيق عبد الحميد

أهم أعمال توفيق عبد الحميد

شارك الفنان توفيق عبد الحميد في العديد من المسلسلات الدرامية ولمعت نجوميته بها ومن أهم مسلسلاته :" بوابة الحلواني-كناريا وشركاه- أميرة في عابدين-أوان الورد -اين قلبي-أم كلثوم- حديث الصباح والمساء- سي عمر وليلى أفندي والذي شارك البطولة فيه مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وكان اخر أعماله مسلسل “يوتيرن”.

كما شارك الفنان توفيق عبد الحميد في العديد من الأفلام الذي ترك بصمته الفنية بها مثل :"أمير الظلام- مافيا- حلم العمر".