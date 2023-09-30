نجم الزمالك السابق يهاجم أوسوريو رغم التأهل بالكونفيدرالية

هاجم أحمد دويدار نجم الزمالك السابق خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رغم الفوز على أرتا سولار برباعية مقابل هدف.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أوسوريو عنيد جدا، والزمالك مفازش بعبقرية المدرب فاز بإصرار اللاعيبة والجمهور"

وأضاف: "لاعيبة الزمالك محصلتش على فلوس من 8 شهور".

واختتم:"وجود واستمرار أوسوريو خطر وطارق مصطفى وأحمد حسام ميدو ومدحت عبد الهادي لو حصل على المهمة هيكون أحسن من أوسوريو لو انا في أيدي الاختيار هختار طارق مصطفى أو حلمي طولان".

الزمالك يتأهل لدور الـ16 بالكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.