نورا إدوارد تروي تفاصيل حفل المعهد المسكوني للشرق الأوسط..شاهد

حفل تخرج طلاب المعهد المسكوني على أرض مصر

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، فعاليات حفل تخرج الدفعة السابعة بالمعهد المسكوني للشرق الاوسط، ذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت المخرجة نورا ادوارد، المسؤولة الاعلامية بالحفل، حول تنظيم اللقاء أنه تم الإعداد له منذ اسبوع تحت إشراف المديرة التنفيذية بالمعهد إلسي وكيل، كما أكدت على تعاون نيافة الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، كما وجد المعهد ترحيب رعوي كبير من قداسة البابا، والذي أشاد بدور المعهد المسكوني والدور الذي يلعبه في تأسيس مبادىء المسيحية الأولى.

وقدمت المسؤول الإعلامية في كلمتها بعض العبارات الرمانه، قائلة:" قداسة البابا الانبا تواضروس الثاني، ثالث عشر الرسل وخليفة القديس مرقس الرسول،بابا الكنيسة القبطية المصرية المميزة دائما، فكما احتضنت مصر العائلة المقدسة، والتي احتضنت القديس مرقس وتعاليم الحياة الذي اضاء بها المسكونة، وحفظت الايمان المستقيم".

ترأس الحفل قداسة البابا الذي قدم الشهادات لطلاب الدفعة السابعة من مصر ولبنان وسوريا والعراق والسودان، ذلك وسط حضور كبير من ممثلي الطوائف المسيحية بالشرق الأوسط.



ألقى ضمن اللقاء القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، عقبها كلمة مدير المعهد ثم اختتم البابا تواضروس بكلمة عن تاريخ المسكونية والكنيسة الأولى التي شهدت على وحدت المسيحية في ربوع الأرض والتي استمرت على مدار ٥ قرون وواجهة شتى أنواع الصعوبات.