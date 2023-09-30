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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

وزارة الصحة اليابانية تقر توصية غريية للمراكز الطبية

بوابة الوفد الإلكترونية

أوصت وزارة الصحة اليابانية المؤسسات الطبية بالحدّ من وصف أدوية السعال في ظل شحها في البلاد، رغم ازدياد الإصابات بكورونا والإنفلونزا.

وأفادت قناة NHK بأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يزال مستمرا للأسبوع الثالث على التوالي، والإصابة بالإنفلونزا للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضافت أنه لهذا السبب تواجه عدد من المناطق اليابانية نقصا بالأدوية اللازمة.

وأوصت بالاستخدام الفعال للكميات المحدودة المتاحة من الأدوية، وتقليل عدد أيام تعاطيها إلى الحد الأدنى المسموح.

 

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