مدرب سينجيدا التنزاني يعلق على مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

أكد رمضان نسانزورويمو مدرب سينجيدا التنزاني على صعوبة مباراة فيوتشر في إياب دور ال 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رمضان في المؤتمر الصحفي:" مباراة صعبة والفوز بهدف في الذهاب غير كاف ومواجهة الغد أمام فريق كبير ويملك لاعبين كبار".

أضاف:" حللنا طريقة لعب فيوتشر جيدا، ولدينا استراتيجيتنا الخاصة للقاء".

وأوضح:" مباراة الغد ذهنية في المقام الأول، خسارة فيوتشر في مباراة الذهاب ستضع عليهم الكثير من الضغوط، وهدفنا تحقيق الفوز والصعود للدور التالي".

أشار:" أي فريق لديه نقاط قوة وضعف، نتعامل مع المباراة بحذر شديد، ونتعامل مع المباراة على مراحل".

أتم:" المباراة لم تنته بعد، نجحنا في الفوز في الشوط الأول على ملعبنا، ولا يهمني الأداء الفردي للاعبي الخصم بقدر العمل الجماعي ".