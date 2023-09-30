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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب سينجيدا التنزاني يعلق على مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رمضان نسانزورويمو مدرب سينجيدا التنزاني على صعوبة مباراة فيوتشر في إياب دور ال 32 من الكونفدرالية الإفريقية. 

وقال رمضان في المؤتمر الصحفي:" مباراة صعبة والفوز بهدف في الذهاب غير كاف ومواجهة الغد أمام فريق كبير ويملك لاعبين كبار".

أضاف:" حللنا طريقة لعب فيوتشر جيدا، ولدينا استراتيجيتنا الخاصة للقاء".

وأوضح:" مباراة الغد ذهنية في المقام الأول، خسارة فيوتشر في مباراة الذهاب ستضع عليهم الكثير من الضغوط، وهدفنا تحقيق الفوز والصعود للدور التالي".

أشار:" أي فريق لديه نقاط قوة وضعف، نتعامل مع المباراة بحذر شديد، ونتعامل مع المباراة على مراحل".

أتم:" المباراة لم تنته بعد، نجحنا في الفوز في الشوط الأول على ملعبنا، ولا يهمني الأداء الفردي للاعبي الخصم بقدر العمل الجماعي ".

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