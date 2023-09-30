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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم سينجيدا التنزاني: سنقاتل أمام فيوتشر للتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد كازادي كاسينجو، مهاجم سينجيدا التنزاني، على أن فريقه يمتلك خبرات كبيرة، ولديهم طموح كبير للوصول إلى دور المجموعات.

وقال كاسينجو: فريق سينجيدا يمتلك خبرات كبيرة ولديه مزيج رائع من اللاعبين الكبار والشباب، ويعلمون كيفية التعامل مع مثل هذه المباريات جيدا".

وأشار  أنه يعلم مدى صعوبة المباريات في الدوري المصري والتنافسية الكبيرة بالبطولة.

وأتم: استعدينا جيدا لمواجهة فيوتشر، لدينا خططنا واستراتيجيتنا الخاصة للتعامل مع تلك المواجهة الصعبة".

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