مدرب فيوتشر درسنا سينجيدا وقادرون على التأهل

أكد ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، على قدرة فريقه على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية.

وقال ريكاردو فورموسينيو في المؤتمر الصحفي:" مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز والصعود للدور التالي في البطولة".

وتابع: درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرين على التعويض في مباراة الغد".

وأشار:" واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي من الكونفدرالية الأفريقية".