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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا

النائب العام يستقبل
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت الثلاثين من شهر سبتمبر عام 2023، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والسادة المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.
 

في مستهل اللقاء رحَّبَ النائب العام بالحضور، وقد قدَّمَ رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعًا استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة، وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.

النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا

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