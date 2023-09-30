البابا تواضروس يستهل حفل تخرج المعهد المسكوني (بالصور)

استهل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات حفل تخرج الدفعة السابعة من المعهد المسكوني بالشرق الأوسط، ذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك في الحضور نيافة الأنبا عددٌ من المسئولين في مختلف الكنائس وممثلي الإيبارشيات بالطوائف المسيحية بالشرق الأوسط، فضلًا عن مشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة بالكنيسة القبطية.



اختتمت الكنيسة اليوم فترة الاحتفال بعيد الصليب المجيد، والذي بدأ الخميس الماضي ويعيد ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثارًا باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

يرجح التاريخ أن صعوبة العثور الصليب بسبب الرومان الذين طموره بالرمال، وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد "فينوس" لذي أقامه الإمبراطور أدريانوس.

يروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.