البيت الأبيض: فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي يظل مهما

قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي لا يزال أداة مهمة.

النفط

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أنه "لا ينبغي أن يشتري أحد النفط الروسي بما ينتهك سقف الأسعار.

وفرضت مجموعة السبع وحلفاؤها سقفا على صادرات النفط الخام الروسية في ديسمبر وعلى الوقود المكرر مثل البنزين والديزل في فبراير. ويتم تداول الخام الروسي فوق الحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل منذ منتصف يوليو، بحسب الاسواق العربية.

وبدأت بعض إمدادات البلاد المباعة في آسيا في تحقيق علاوة على المعايير القياسية، ومع تداول خام برنت بالقرب من 95 دولاراً، يتم تداول بعض الخامات الروسية بالقرب من 100 دولار بدلاً من 60 دولاراً. ومن الممكن أن يتجاوز الخام الروسي الحد الأقصى إذا لم تشارك شركات النقل الغربية في شحنه.

أسعار النفط تسجل مكاسب فصلية 30%

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، يوم الجمعة، عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+" في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم 7 سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع و27% خلال الربع الثالث.

ونزلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بما يصل الى نحو 90 سنتا لتصل إلى مستوى سعر 92.20 دولار للبرميل، بحسب الاسواق العربية

وهبطت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 92 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث.

ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو، نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع لآراء 42 خبيرا اقتصاديا.