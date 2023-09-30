بعد وفاة أحمد سامي العدل.. جمال شعبان يقدم مفتاح النجاة من موت الغفلة: متزعلوش

أعرب د. جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عن حزنه الشديد بعد سماع خبر وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، متحدثًا عن أسباب الموت المفاجئ وخاصةً في فترة الشباب، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

جمال شعبان يكشف سر وفاة أحمد سامي العدل في ريعان شبابه:

وكتب د. جمال شعبان: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. الموت المفاجئ .. موت الغفلة .. موت البغتة .. التوقف القلبي المفاجئ ظاهرة العصر، ومن علامات آخر الزمان رحم الله الفقيد، متابعًا: "يا ريت نهتم بقلوبنا شوية .. فتش عن القلب .. قبل ألا يفاجئك القلب".

جمال شعبان عبر فيسبوك

وأوصى د. جمال شعبان بضرورة الخضوع للفحص القلبي المبكر، والابتعاد عن التدخين والحفاظ على الوزن باتباع الرياضة والمشي والأنظمة الغذائية الصحية، حيث قال: "الفحص القلبي المبكر بسيط .. اعرف أرقامك الحيوية .. واضبطها .. الضغط، السكر، الكولسترول .. لا تدخن ولا تجالس مدخنا، حافظ علي وزنك بالمشي والتخسيس و#ما_تزعلوش".

وفاة أحمد سامي العدل:

أفجع المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل النجم الراحل سامي العدل، الوسط الفني بخبر وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث رحل عن عالمنا بعد معاناته مع المرض خلال الفترة الماضية.

أحمد سامي العدل

زادت معدلات البحث عن سبب وفاة أحمد سامي العدل المفاجئة، خاصةً وأنه لا يزال في ريعان شبابه، ليكشف عمه السيناريست مدحت العدل أنه توفي بشكل مفاجئ بعد معاناته من أزمة قلبية نتيجة إصابته بجلطة مفاجئة في الشريان الأورطي، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

سبب وفاة أحمد سامي العدل:

في الوقت نفسه، كشفت المنتجة إسراء العدل أن أحمد سامي العدل، كان يعاني من تجلطات على الرئة، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يكون قد أُصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، لافتة أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات حتى الآن، ولكنهم تفاجئوا بنقله للمستشفى أمس الجمعة بعدما اشتد عليه المرض.

مدحت العدل

كيف جمع القدر بين أحمد سامي العدل ووالده في سكرات الموت الأخيرة؟

لعلنا نسترجع وفاة النجم الراحل سامي العدل والد المخرج الشاب الراحل أحمد سامي العدل، لنجد أن الفقيد توفي بنفس مرض والده، وهو ضعف عضلة القلب وتوقفه بشكل مفاجئ، ليرحل بعد مرور 8 سنوات على وفاة والده الذي فارق الحياة يوم 10 يوليو عام 2015، عن عمر ناهز 68 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

شقيقة أحمد سامي العدل تنعي وفاته بكلمات مؤثرة:

وكانت أعلنت رشا العدل شقيقة أحمد سامي العدل خبر وفاته، خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل .. برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وفاة أحمد سامي العدل

وفاة أحمد سامي العدل

وكشفت رشا سامي العدل، عن موعد ومكان تشييع جنازة شقيقها أحمد سامي العدل، قائلة: "صلاة الجنازة على المغفور له أخي الغالي أحمد سامي العدل في مسجد الفاروق في المعادي بعد صلاة العصر أرجوا الدعاء".