بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، مهمة صعبة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، وذلك عندما يلتقي مع ضيفه فريق أرتا سولار الجيبوتي على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويحل فريق ليفربول الذى يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024 .

ويتواجد ليفربول فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة، ويأمل الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز استمرار الانتصارات للمنافسة بقوة على اللقب، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 فى الجدول.

بينما يسعى الفريق اللندني لمواصلة سلسلة اللا هزيمة، التي بدأها منذ 2 سبتمبر الحالي، أمام بيرنلي بخماسية مقابل هدفين، والانتصار على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا التعادل مع أرسنال في ديربي شمال لندن بهدفين لمثلهما.

يتسلح توتنهام بتألق نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي أحرز 7 أهدافًا حتى الآن بالبطولة ، ليصبح هدافًا للفريق وثاني هدافي الدوري خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ9 أهداف.

ينتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول فى مباراة اليوم، بعد أن غاب عن الفريق في مباراة ليستر سيتي للحصول على راحة بفرمان من كلوب.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة السبيرز: "كِلا الفريقين سيلعبان كرة قدم قوية، توتنهام من أفضل الفرق بالهجوم المضاد، بأي مكان تخسر بها الكرة كانوا يلعبون لسون ثم لكين ولم يكن هناك فرصة للدفاع لكن الآن لديهم أسلوب إبداعي وقد كان لديهم أسبوع كامل للتحضير للمباراة”.

وأضاف: “توتنهام لديه أفضلية بحصوله على أسبوع كامل من التحضير للمباراة، أنجي مدرب كبير ومتأكد بأنه عمل على إيجاد أفكار للتسبب لنا بمشاكل، بالنسبة لنا فقد تعافينا بعد مباراة ليستر وخضنا حصة تدريبية مهمة جدًا ونحن مستعدين بشكل جيد لهم وسنرى ما سبحدث ”.

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على الجانب الآخر، يتسلح توتنهام بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول، وإنعاش فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.