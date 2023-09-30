أحمد سعد وروبي يحييان حفلًا ضخمًا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 18 أكتوبر المقبل (صور)

إقبال جماهيري كبير على الحفل.. والنجمان يقدمان باقة متنوعة من أجمل الأغنيات

مفاجآت ضخمة واستعراضات مذهلة طوال الحفل.. ودويتوهات تجمع سعد وروبى معا لأول مرة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تواصل تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.



يحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخمًا باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

أحمد سعد وروبي يحييان حفلا ضخما في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ومن المقرر أن يتغنى سعد وروبى برائعتهما "يا ليالى" التى تعد أول عمل غنائي يجمع بين أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصر، والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تعد النجمة روبى من أهم النجمات على الساحة الغنائية ودائمة التواجد والحضور كما انها النجمة الأكثر طلبا فى الحفلات داخل مصر وخارجها.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا عدد كبير من الحفلات المهمة منها حفل غنائى للنجم البنانى وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة.

وقد حقق أحمد سعد نجاحا باهرا فى جميع أغانيه التى يطرحها وتحقق انتشاراً واسعاً وتخطف الترند من أول لحظة، وآخرها طرح أحدث أغنياته "يا ليالي" التى تشاركه فيها الغناء النجمة روبى، وتصدرت الترند رقم 1 فى مصر وفى جميع الدول العربية و8 على مستوى العالم، وتم تصوير أغنية يا ليالى لـ أحمد سعد وروبى، بطريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهى من كلمات فلبينو أحمد فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع إسماعيل نصرت.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.