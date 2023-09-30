نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بالظاهر وتم اىتخاض الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكدت معلومات اجهزة الامن قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" مما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق.. متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بالورشة على (عدد أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جرام من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.