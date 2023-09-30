مشايخ جنوب سيناء تحتشد أمام الشهر العقاري لتوثيق توكيلات انتخابات الرئاسة

احتشد مئات المواطنين أمام مقر مكتب الشهر العقاري بمدن جنوب سيناء المختلفة، لتثيق توكيلات انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصةً مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء يتقدمهم الشيخ إبراهيم سالم، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، في أول مشاهد الانتخابات الرئاسية، في رسالة واضحة أن الشعب المصري خلف قيادته السياسية، ولديه الإصرار في إبهار العالم للخروج بموكب ديمقراطي يليق باِسم مصر.

وأشاد بالجهود المبذولة في تنمية سيناء جنوبها وشمالها بفضل توجيهاته.

وحمل المشاركون من جميع الأطياف والقطاعات أعلام مصر ولافتات باسم القبائل البدوية، مشيدين بالتنمية بأرض سيناء الحبيبة، ولافتات باسم الشيخ إبراهيم سالم.