موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023... يبحث الكثير من العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 .

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وقالت وزارة المالية المصرية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر2023 الحالى سوف يبدأ يوم 25 من الشهر ذاته، وتستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

فيما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لشهر سبتمبر بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023، حيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

ومرتبات شهر أكتوبر 2023 من المقرر أن تشهد تطبيق الزيادة الجديدة التي وجه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويذكر أنه كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

وفي 16 سبتمبر 2023، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للموظفين ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لتكون الزيادة الثانية في مرتبات الموظفين بعد صرف زيادة لهم في 1 أبريل 2023.

وقد أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

الحد الأدنى للأجور الجديد قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.