محافظ الغرببة يشهد طابور الصباح بالمدرسة النسيجية العسكرية بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الطابور الصباحي بمدرستي طنطا الفنية النسيجية العسكرية، ومتابعة انتظام الدراسة بمدرسة محمد فريد، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد، 2023، حيث شارك المحافظ الطلاب الطابور المدرسي وتحية العلم، مشجعا إياهم على تحية العلم باعتباره رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.

وانتظم الطلاب في أرض الطابور في الصفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، وحمل الطلاب أعلام مصر في أيديهم والتزامو بالزي المدرسي الموحد.

وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وتم تخطيط أرض الطابور لتنظيم وقوف الطلاب في أرض الطابور.

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم معهم للمدارس لمعرفة أماكنهم في الفصول، والتقى المحافظ بمجموعة من الطلاب.

ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة في كافة النشاطات التي تم وضع خطة لها، كما قام بشرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري.



واختتم المحافظ، جولته بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة محمد فريد الإعدادية بطنطا وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وان العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب في أولى أيام العام الدراسي الحالي وأن محيط المدارس جميعها شهدت أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديريات كافة الاستعدادات الأزمة، لاستقبال الطلاب.