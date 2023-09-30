غدا.. مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم

تنظم محافظة الفيوم غدا الاحد فى احد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يتضمن الإعلان عن المشروعات الخضراء الفائزة من محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وممثلي وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

صوبة زراعية..

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،قد تفقد يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بالمحافظة، إحدى الصوب الزراعية المنتجة "bio organic " لإنتاج محصول الفراولة في موسم الصيف، عن طريق أحدث الطرق التكنولوجية الزراعية الحديثة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وذلك بمزرعة الشركة بمركز طامية..

حيث تفقد محافظ الفيوم، الصوبة الزراعية لإنتاج محصول الفراولة، التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الزراعة الحديثة والري المطورة، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندسة سهام عبد اللطيف أبو القاسم رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد غلوش مدير عام الشركة، حول فكرة المشروع الزراعي ومميزاتها، ومراحل ما قبل الإنشاء من تمهيد التربة وتسويتها وتجهيزها، ثم مراحل الإنشاء والأنظمة الداخلية والتجهيزات الخاصة بمحطة التسميد العضوي وكافة التجهيزات الأخري، قبل البدء في عملية غرس شتلات الفراولة، وكذلك مرحلة الإثمار والمنتج النهائي حيث تحظى النباتات بالرعاية القصوى، وكذا الحصول على عدد من شهادات الاعتماد والخطط المستقبلية للشركة..

وأشاد محافظ الفيوم بنظام الزراعة المطبقة بالصوبة الزراعية وجودة المحصول، وأكد على أهمية التوسع في مثل هذه الزراعات المتطورة وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تضع هذ الملف على رأس أولوياتها، للارتقاء بكافة المحاصيل والزراعات التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين..

ولفت "الأنصاري" إلي ضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية التي تُسهم في إستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وتُرشد استهلاك المياه، مؤكداً أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعى، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وزيادة إنتاجية المحاصيل.