جامعة سوهاج تدعو طلابها للمشاركة في برنامج Gen-Z

دعا المركز الاعلامي لجامعة سوهاج طلاب الجامعة، للمشاركة في مبادرة وبرنامج Gen-Z، مع كل الطلاب في جامعات ومعاهد مصر، أضخم برنامج مسابقات بين طلاب الجامعات في مجالات ( ريادة الأعمال - الإبتكار - البحث العلمي)، وتستهدف البرنامج نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة.





وأضاف المركز الإعلامي في دعوته أن قيمة جوائز البرنامج تبلغ 100 مليون جنيه، وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.





وأوضح المركز الإعلامي أنه لا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية فقط، ومتاح الإشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية.





هذه المسابقة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية.





للتعرف على شروط المسابقة، والتسجيل للاشتراك بها، من خلال الرابط التالي:





https://gen-z.untapcompete.com/





الفيديو الدعائي:





https://fb.watch/nf_U-33y_S/?mibextid=v7YzmG