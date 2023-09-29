فقدان الوزن المفاجئ إحدى العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس

كشف طبيب الأورام إيفان كاراسيف، أن إحدى العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس هي فقدان الوزن المفاجئ غير المقصود.

وقال الدكتور كوروليف إن البحث العلمي اكتشف وجود علاقة بين قابلية الإنسان للإصابة بالسرطان ومناعته.

وقال الطبيب عبر تيليجرام: "في الوقت الحالي، نعلم يقينًا أن هناك خللًا يؤدي إلى انخفاض المناعة ويسبب السرطان ويؤثر حتى على مزاجنا".

كما علق الطبيب على البيانات التي حصل عليها العلماء من جامعة أكسفورد وجامعة ساري والمتعلقة بتشخيص سرطان البنكرياس ويعتبر هذا المرض من أصعب أنواع السرطان في التشخيص (في مرحلة مبكرة)، ولكن هناك سبب للاعتقاد بأن علاماته المبكرة يمكن أن تظهر قبل عامين من اكتشافه.

قد تحدث التغييرات التالية كعلامات تحذيرية لسرطان البنكرياس.

يحدث فقدان حاد في الوزن، وهو ما لا يحققه الشخص نفسه؛ نظامه الغذائي وأسلوب حياته يظلان على حالهما.

يرتفع مستوى السكر في الدم، على الرغم من عدم وجود مرض السكري.

يتذكر كاراسيف أن "البنكرياس لا يؤثر على عملية الهضم فحسب، بل يؤثر أيضًا على التحكم في الأنسولين".

وأضاف الطبيب أن القابلية للإصابة بالسرطان يمكن أن تتأثر بحالة الأمعاء، وذكر أن ما يقرب من 90 بالمائة من الأمراض التي تحدث في الجسم ترتبط بخلل في الكائنات الحية الدقيقة المعوية.