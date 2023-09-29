أشار طبيب القلب بويتسوف في مقابلة إلى أن صحة نظام القلب والأوعية الدموية تعتمد إلى حد كبير على العوامل السلوكية، والخمول والتدخين والإفراط في تناول الطعام وقلة تحمل التوتر وكل هذا يدمر صحة القلب ويساهم في ظهور أمراض القلب مبكرًا، ووفقا لبويتسوف، فإن الأسباب الرئيسية لأمراض القلب هي ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وأمراض القلب الإقفارية (مرض القلب التاجي)، والأمراض الدماغية الوعائية، التي تتطور في الغالب بسبب ارتباط وثيق بنمط حياة الناس وعاداتهم اليومية.

وأشار الأكاديمي في RAS إلى أن اتباع قواعد معينة يساعد في منع حدوث مشاكل في القلب، وعلى وجه الخصوص، للوقاية من أمراض القلب، وينصح طبيب القلب بويتسوف بعدم إضافة ما يكفي من الملح إلى الطعام.

وباتباع هذه القواعد، يمكنك تأخير ظهور مشاكل القلب والأوعية الدموية لسنوات وتوقف عن التدخين والكحول، ولا تضيف الملح إلى طعامك تناول 400-500 جرام من الخضار والفواكه الطازجة يوميًا.

وقياس ضغط الدم بشكل دوري يشير ارتفاع ضغط الدم إلى أن القلب يعمل بجد، وحافظ على النشاط البدني - على الأقل 30 دقيقة في اليوم.

إذا كنت تعاني من أمراض القلب، ينصحك طبيب القلب بالبقاء على اتصال مع طبيبك واتباع جميع وصفاته الطبية بشكل منضبط وتناول الأدوية بعناية.