عاجل
سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي.. التربية والتعليم تفجر مفاجأة
السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

180 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار تويوتا كورولا بعد طرح موديل 2024

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

أعلنت مجموعة تويوتا مصر، عن طرح موديل 2024 من السيارة تويوتا كورولا، بزيادات سعرية على جميع الفئات تبدأ من 50 وتصل إلى 180 ألف جنيه، وبحسب القائمة الصادرة عن تويوتا مصر، فإن السيارة "كورولا" تتوافر حالياً بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات تويوتا كورولا موديل 2024 وفقاً للقائمة الجديدة المعلنة من "تويوتا مصر".

 

أسعار تويوتا كورولا 2024..

الفئةسعر موديل 2024الزيادةسعر موديل 2023
Active925 ألف جنيه50 ألف جنيه875 ألف جنيه
Comfort990 ألف جنيه70 ألف جنيه920 ألف جنيه
Smartمليون و100 ألف جنيه150 ألف جنيه950 ألف جنيه
Smart with Sunroofمليون و150 ألف جنيه180 ألف جنيه970 ألف جنيه
Eleganceمليون و200 ألف جنيه166 ألف جنيهمليون و34 ألف جنيه

 

وتقدم سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية.

 

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية.


وزودت طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية.

الجريدة الورقية