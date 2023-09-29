180 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار تويوتا كورولا بعد طرح موديل 2024

أعلنت مجموعة تويوتا مصر، عن طرح موديل 2024 من السيارة تويوتا كورولا، بزيادات سعرية على جميع الفئات تبدأ من 50 وتصل إلى 180 ألف جنيه، وبحسب القائمة الصادرة عن تويوتا مصر، فإن السيارة "كورولا" تتوافر حالياً بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات تويوتا كورولا موديل 2024 وفقاً للقائمة الجديدة المعلنة من "تويوتا مصر".

أسعار تويوتا كورولا 2024..

الفئة سعر موديل 2024 الزيادة سعر موديل 2023 Active 925 ألف جنيه 50 ألف جنيه 875 ألف جنيه Comfort 990 ألف جنيه 70 ألف جنيه 920 ألف جنيه Smart مليون و100 ألف جنيه 150 ألف جنيه 950 ألف جنيه Smart with Sunroof مليون و150 ألف جنيه 180 ألف جنيه 970 ألف جنيه Elegance مليون و200 ألف جنيه 166 ألف جنيه مليون و34 ألف جنيه

وتقدم سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية.

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية.



وزودت طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية.