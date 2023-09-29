أعراض تشير إلى عدم انتظام دقات القلب

أشارت طبيبة القلب آسيات خاتشيروفا إلى أن عدم انتظام دقات القلب (نبض القلب السريع) يمكن أن يحدث كعرض من أعراض أمراض مختلفة.

لاحظت طبيبة القلب في مقابلتها أن معدل ضربات القلب أو النبض لدى الأشخاص الأصحاء هو 55-90 نبضة في الدقيقة، ويمكن أن يصبح خفقان القلب سريعًا لأسباب مختلفة، وهذه الأسباب ليست مرضية دائمًا.

وعدم انتظام دقات القلب، أي ضربات القلب السريعة، يمكن أن يكون رد فعل طبيعي للجسم، على سبيل المثال، للنشاط البدني، تقول آسيات خاتشيروفا: "هناك عدم انتظام دقات القلب الجيبي الطبيعي:على سبيل المثال، عندما يكون الشخص يركض أو يشعر بالتوتر، فإنه يفرز الكاتيكولامينات - وهي مواد تساعد على زيادة معدل ضربات القلب".

وأوضحت الطبيبة ما هي الأعراض التي قد تشير إلى عدم انتظام دقات القلب الخطير، أي عندما تتجاوز ضربات القلب 120 نبضة في الدقيقة.

يزداد معدل ضربات القلب طوال الوقت، حتى أثناء الراحة، أثناء الراحة، ويزداد نبض القلب فجأة، دون سبب واضح، بشكل حاد، وبعد مرور بعض الوقت يعود إلى طبيعته.

وأضافت خاتشيروفا أن الناس غالبا ما يخطئون بين الرجفان الأذيني وعدم انتظام دقات القلب، وهو اضطراب خطير في عمل القلب لذلك، إذا بدأت نوبات ضربات القلب السريعة في التكرار، فيجب عليك بالتأكيد استشارة الطبيب، في بعض الحالات، يشير عدم انتظام دقات القلب إلى مرض الغدة الدرقية.