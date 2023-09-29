محمد صلاح وتاريخ المواجهات سلاح ليفربول أمام توتنهام

يتفوق ليفربول في السنوات الأخيرة على منافسه توتنهام على مستوى المواجهات المباشرة بينهما، ما يمنح الثقة لكتيبة يورجن كلوب قبل المواجهة المنتظرة بينهما في البريميرليج.

المواجهات ليست وحدها سلاح ليفربول أمام توتنهام، إذ تشير أرقام محمد صلاح إلى أن توتنهام أحد أكثر الفرق استقبالا للأهداف من النجم المصري بواقع 8 أهداف.

أرقام صلاح والمواجهات المباشرة ستضعان توتنهام أمام مهمة صعبة، لكسر العقدة في السنوات الأخيرة، إذ سجل الريدز ثمانية انتصارات على السبيزر منذ قدوم محمد صلاح إلى قلعة أنفيلد، وتعادل في 3 مواجهات وتلقى خسارة وحيدة كانت في أكتوبر 2017 في الموسم الأول للفرعون المصري.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة ليفربول وتوتنهام تنافسا شديدا لاسيما وأنهما يسعيان للحفاظ على فرصهما في مزاحمة مانشستر سيتي على الصدارة وعدم الابتعاد عن دائرة المنافسة على اللقب مع بداية الموسم.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وحيد، ويفصله نقطتان فقط عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع بـ 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، ويعد الريدز والسبيرز بجانب مانشستر سيتي الذين لم يتلقوا أي خسارة في البريميرليج في الموسم الحالي حتى الأن.

تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام، على ملعب الأرض، عند دقات الساعة السابعة والنصف مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.