وكيل الرياضة بأسيوط يشهد اختبارات المواهب بالمشروع القومي "لعبة الجودو"

شهد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط اختبارات وإنتقاء المواهب الجديدة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة الجودو مرحلة البراعم تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل " وذلك بمركز شباب ناصر بالوليدية، بمشاركة 252 لاعب وذلك بحضور احمد السويفى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد علي مدير الاداره ومحمود انور مدير مكتبة .

واللجنة المختصة من الاداره العامه لبرامج الموهبه الرياضيه بالاداره المركزيه للاداء الرياضي والمشكله من ،محمد زكريا،و محمد احمد نظم معلومات،و مصطفى رمضان ، دكتور محمد السيد علي مدير فني ،والمهندس جلال عوض حامد خبير

وشهدت اختبارات إقبال شديد وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بهذا المشروع القومي حيث بلغ عدد المشاركين 252لاعبا وقد تم إجراء الإختبارات لهم في النواحي البدنية والمهارية ثم النفسية، قياس الطول والوزن،ثم التخصصية.

ومن جانبه أكد دكتور علاء وكيل الوزارة، أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأوليمبية.

يأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء والشباب، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الانشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الإفريقية والعربية والاقليمية والدولية.

ولفت جاد ، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسيه وهي مرحله الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب.

وأكد دكتور علاء جاد على ان استراتيجيه المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الالعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدوليه

وأضاف أن الاستثمار فى الشباب استثمار مربح باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليًا.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة احمد السويفي وكيل المديرية للرياضة

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يشهد اختبارات المواهب بالمشروع القومي بلعبه الجودو