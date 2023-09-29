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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في السماء الآن.. أبرز المعلومات عن "قمر الحصاد"

القمر العملاق
القمر العملاق

تتزين سماء العالم العربي والشرق الأوسط، ليلة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، بـ "قمر الحصاد" وهو اكتمال قرص القمر ليصبح بدر كامل الاستدارة، هو القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، ويكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض.

أبرز المعلومات عن "قمر الحصاد":

 

ــ ظاهرة فلكية فريدة من نوعها (اكتمال القمر وأصبح بدرًا كامل الاستدارة)

ــ يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الذرة" 

ــ قمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام

ــ يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض.

ــ يبدو القمر للجميع في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر كما لو كان بدرا.

- يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد

ــ القمر العملاق من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14%.

ــ يقع القمر العملاق في أقرب نقطة له من الأرض، والتي تسمى الحضيض

سبب تسمية القمر العملاق بقمر الحصاد:

تم تسمية القمر العملاق بـ قمر الحصاد، حيث إنه يأتي في مناسبة حصاد عدد من المحاصيل خلال هذه الفترة من 28 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر، وسيكون لدى المزارعين الذين يحصدون المحاصيل في نصف الكرة الشمالي المزيد من الضوء للعمل بعد غروب الشمس.

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