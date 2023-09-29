إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص فى قرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود فى قنا، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ إيقاف أعمال بناء على أرض أملاك خاصة على مساحة 90 مترا عبارة، عن فك أخشاب دور أرضي بناحية كرم عمران .

وأوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.