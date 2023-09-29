مد شبكات الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدأت تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات انحدار الصرف الصحي للمناطق المحرومة وذلك بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء لمد خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الأولى والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن التكلفة الإجمالية لتلك الأعمال بلغت 35 مليون جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط أنه جار مد شبكات الانحدار بالشوارع المحرومة والتى تقع داخل الكتلة السكنية بمركز طما بقرى أم دومة والحلاقى وسلامون والرياينة المعلق ونزلة عبدالله والحسنة بطول 1.6 كم لتخدم 52 ألف نسمة بتكلفة 5 ملايين جنيه وبمركز المراغة مد شبكات انحدار بطول 2 كم بقريتى البطاخ والغريزات بتكلفة 6.5 مليون جنيه لتخدم 45 ألف مواطن وبمركز البلينا مد شبكات انحدار بطول 2.9 كم لقرى الغنيمية والسمطا وبنى حميل لتخدم 46 ألف نسمة بتكلفة 9.3 مليون جنيه وبمركز جرجا مد شبكات الانحدار للمناطق المحرومة بقرى القرعان وبيت داوود والمحاسنة بطول 3 كم لتخدم 35 ألف نسمة بتكلفة أكثر من 14 مليون جنيه.