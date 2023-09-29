دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على سان جورج بعد مرور 30 دقيقة

مرور نصف ساعة من أحداث مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، وما زال المارد الأحمر متقدما بهدف دون رد، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف التقدم للنادي الأهلي اللاعب محمد مجدى قفشة في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول عن طريق ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الفريق الإثيوبي.

تشكيل الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.