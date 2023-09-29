الأهلي وسان جورج.. قفشة يفتتح التسجيل للمارد الأحمر في الشباك الإثيوبي

دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي في تسجيل الهدف الأول بشباك سان جورج، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

تقدم للأهلي محمد مجدى قفشة في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الاول عن طريق ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الخصم.

ويسعى الأهلي أمام سان جورج في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بـ إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، إلى حسم ملف تأهله إلى دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة