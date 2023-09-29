تكريم الطلاب المتفوقين بجميع مراحل التعليم بإدارة البلينا فى سوهاج

نظمت مدارس صفوة مصر الخاصة بالبلينا جنوب محافظة سوهاج، إحتفالية كبرى بحضور كل من اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والنائب نور أبوستيت عضو مجلس النواب والنائب محمود حمدى أبوالخير عضو مجلس النواب، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بسوهاج وأسامة رفعت المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية، وياسر أمين حجازى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية

كما حضر فعاليات الحفل نخبة من قيادات المحافظة والتربية والتعليم بسوهاج والبلينا وكوكبة من القيادات الشعبية والتنفيذية والحزبية بالمحافظة وفى مقدمتهم عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة سابقا ولطفى الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم وعلي الرفاعي رئيس مركز ومدينة البلينا الأسبق وأحمد أبوهمام رئيس مركز ومدينة المنشاه وعبد الله قرقار نائب رئيس مركز البلينا ومن قيادات التربية والتعليم فاضل كامل النحاس مدير إدارة التعليم الإبتدائي المركزى والدكتورة سحر حمدي مدير عام إدارة التخطيط وسامية الشريف مدير عام إدارة التعليم الإعدادى المركزى والدكتور علاء توفيق مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية وجابر الطويقى رئيس مجلس إدارة مدارس النيل الخاصة والحاج صلاح ضيف الله رئيس مجلس إدارة مدارس سيتى الخاصة ونخبة كبيرة من رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة البلينا التعليمية وعدد غفير من الشخصيات العامة وعمد ومشايخ ووجهاء المحافظة وأولياء أمور الطلاب وممثلو الصحافة والاعلام.



بدأ الحفل بالسلام الوطنى ثم خير الكلم القرآن الكريم للشيخ محمد السايح ثم ألقى الدكتور جمال القاضي رئيس مجلس إدارة مدارس صفوة مصر الخاصة كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا على أن المدرسة حريصة كل الحرص على إلقاء الضوء على هذه النماذج المضيئة من الطلاب الفائقين تقديرا لجهودهم فالتكريم يشعرهم بالرضا ويحفز الهمم ويحثهم على مضاعفة الجهد والعطاء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعطى لزملائهم الدافع كى يحذوا حذوهم ويسيروا على دربهم .

ثم تتابعت الكلمات من الحضور حيث ألقى أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية كلمة عرض فيها الجهود التى تبذلها إدارة البلينا التعليمية لدعم ورعاية المتفوقين ثم كانت كلمات نواب المركز النائب نور أبوستيت والنائب محمود حمدي أبوالخير .

ثم ألقى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج كلمة أثنى فيها على الجهود التي بذلتها إدارة مدارس صفوة مصر الخاصة من أجل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى الإدارة مؤكدا على أن المديرية لن تبخل بالوقت والجهد لدعم ورعاية الموهوبين ثم اختتمت الكلمات بكلمة اللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام المحافظة والذى أكد على أنه من أول زيارة له لمدارس صفوة مصر الخاصة بالبلينا سجل إعجابه الشديد بها وبإدارتها مضيفا قلتها وأكررها اليوم كونوا مطمئنين على أولادكم فى مدارس صفوة مصر الخاصة بقيادة الدكتور جمال القاضي .

وعقب ذلك بدأت فعاليات تكريم الطلاب الفائقين وأهدى القاضي الدروع لنخبة من الحضور وفى مقدمتهم اللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام المحافظة والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.