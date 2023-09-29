لائحة جديدة لكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي استكمال اللائحة الجديدة لكلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة وقد أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى القرار الوزارى رقم 2502 بتاريخ 27-9-2023م بشان اضافة القسم العلمى (الهندسة المعمارية) واصدار اللائحة الداخلية لمرحله البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لكلية الهندسة – جامعة جنوب الوادى.

إعداد اللائحة

وأورد رئيس الجامعة، إنه تم إعداد لائحة الساعات المعتمدة بما يتماشى مع خطه الدولة نحو تطوير التعليم الجامعى واتجاه الجامعة الى استحداث العديد من البرامج الجديدة التي تمثل مزجا بين التخصصات التي تواكب التغيرات التكنولوجية والتطور العلمي مع استيفاء متطلبات سوق العمل المتنامية.

قال الدكتور نوبى مهدى غزالى عميد كلية الهندسة، إن البرامج المتضمنة في هذه اللائحة تتماشى مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومع المعايير الحاكمة لمنتج تعليمي يتماشى مع المعايير التعليمية الدولية.

وتابع لذا تم تصميم هذه اللائحة بنظام الساعات المعتمدة وبما يتوافق مع المعايير الأكاديمية القياسية الوطنية والإطار المرجعي للقطاع الهندسي وحسب الشروط المرجعية لبرامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس والصادرة من المجلس الاعلى للجامعات.

وأضاف عميد الكلية انه قد تم اضافة برامج هندسة الميكاترونيات والهندسة الصناعية ونظم التصنيع لقسم الهندسة الميكانيكية بالاضافة الى برنامج هندسة القوى الميكانيكية وبرنامج هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى. كما تم اضافة قسم الهندسة المعمارية ليصبح عدد اقسام الكلية اربعة اقسام (قسم الهندسة الميكانيكية - قسم الهندسة الكهربية - قسم الهندسة المدنية - قسم الهندسة المعمارية)