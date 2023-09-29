التحقيق في حادث مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرعة شخصان وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من مركز سمالوط على الطريق الصحراوى.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والانتهاء من تقرير الصفة التشريحية فيما نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من مركز سمالوط على الطريق الصحراوى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي بمركز سمالوط شمال المنيا.



وأفادت التحريات الأولية مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين و تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقى العلاج، أن سبب وقوع الحادث بسبب السرعة الذائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس مهندس متهم بالنصب على المواطنين زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية على خلاف الحقيقة" يمكنه تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وأمرت النيابة العامة بمصادرة المضبوطات وتحريزها، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها.

وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.