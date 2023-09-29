فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي تهديد مباشر لأمن واستقرار العالم

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، من أن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده هو السبب الحقيقي لجميع التوترات في ساحة الصراع، قائلة إنه تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة وأوروبا والعالم.

وأوضحت الخارجية أنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات وأقوال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي التي تعتبر فيها أن ما بالضفة الغربية تهديد مباشر لأوروبا، الأمر الذي يؤكد من جديد أن المسؤولين الإسرائيليين لا يضيعون أية فرصة من أجل تشويه الواقع وقلب حقائقه وتغييرها بهدف إخفاء حقيقة وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمراره لأرض دولة فلسطين، بما يرافقه من انتهاكات وجرائم.

وأضاف الخارجية الفلسطينية، أن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون في كافة المواضيع ويتجاهلون بشكل متعمد حقيقة احتلالهم للأرض الفلسطينية ويحاولون القفز عنه لتضليل المسؤولين الدوليين والرأي العام العالمي، باعتباره تهديد لهم في خديعة لم تعد تنطلي على أحد.

وتابعت، فالشعب الفلسطيني هو ضحية الاحتلال، وضحية الصمت الدولي على وجوده واستمراره، وضحية أيضاً ازدواجية المعايير الدولية وغياب الجرأة والشجاعة في انتقاد المواقف الإسرائيلية التضليلية.

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