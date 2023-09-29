بث مباشر Al Ahly.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت الآن

بث مباشر Al Ahly.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت الآن،تنطلق اليوم مباراة الأهلي وسان جورج في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، موسم 2023-2024، على استاد القاهرة الدولي.

وسينطلق بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، صنعاء، الكويت، بيروت، المنامة، عمان، دمشق، بغداد، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

كما تقام مباراة الإياب على أرض الأهلي كذلك نظرًا لعدم وجود ملاعب مجهزة في إثيوبيا مؤهلة لاستضافة مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، حيث تقام المباراة مساء يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد تمكن من وضع قدمًا في دور المجموعات بالبطولة القارية، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا ومريحًا على منافسه في الإياب بثلاثية نظيفة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

ويسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة إلى أن يبدأ مشواه الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، حيث تربع على عرش القارة الإفريقية بـ11 لقب.

حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية. فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم أمام سان جورج

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القناة الناقلة مجانا لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

يعتبر الأهلي المسيطر والأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا بواقع 11 لقبًا، ويأتي الزمالك في الوصافة بـ 5 ألقاب، كما أن المارد الأحمر هو حامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة بعد إطاحته بالوداد المغربي في المباراة النهائية، وفيما يلي سنقدم لكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في إياب دور الـ 32 دوري أبطال أفريقيا.