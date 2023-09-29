المجمع الطبي للقوات المسلحة يستقبل لاعب كمال الأجسام أشرف فولة

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، ظهر اليوم الجمعة، عن إستقبال المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام ويقدم له كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

بيان المتحدث العسكري برعاية حالة لاعب كمال الأجسام أشرف فولة

وقال المتحدث العسكري في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “ بناءً على توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى " .

وتابع بيان المتحدث العسكري: “ أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب أشرف الفولة إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته ” .



وواصل المتحدث العسكري: “ ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب أشرف فولة الشكر للسيد رئيس الجمهورية على سرعة الإستجابة للمناشدة التى تقدم بها ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة ”.

وأتم بيان المتحدث العسكري: “يأتى ذلك فى إطار الرعاية التى توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية ”.