إنجازات الأوقاف في مجال عمارة المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، انه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا الربع الأول من العام المالي الحالي (203) مسجد، منها (145) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

حصول (228) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

تم فرش (284) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (91638) مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت (25,200,450) جنيهًا، فضلًا عن مائة ألف متر من السجاد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي (11227) مسجدًا؛ بتكلفة تزيد على خمسة عشر مليار جنيه.