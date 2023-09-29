بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة لللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته.



أسرة اللاعب أشرف فولة توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي





ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب أشرف فولة الشكر للسيد رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التى تقدم بها، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.







يأتى ذلك فى إطار الرعاية التى توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية.

المجمع الطبي العسكري يستقبل أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام

المجمع الطبي العسكري يستقبل أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام

المجمع الطبي العسكري يستقبل أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام

المجمع الطبي العسكري يستقبل أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام