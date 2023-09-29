نظم موقع "الجمهور" الإخباري، حفلا كبيرا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، مساء الخميس، بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع.

قدم الحفل كلًا من الإعلامى كريم كوجك والإعلامية ريهام عياد، وحضر الحفل نخبه من رجال السياسة والإعلام والفن والرياضة، كان من بينهم عمرو موسى أمين جامعة الدولة العربية السابق، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع.

وأيضًا الكاتب الصحفي عبدالفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع والكاتب الصحفي دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع وإلى جانب أسرة اليوم السابع حضر كل من عصام كامل رئيس تحرير فيتو، الإعلامي محمد الباز والإعلامية سهير جودة، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة والكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز ونخبة كبيرة من نواب البرلمان المصري، والإعلاميين.

موقع "الجمهور" الإخباري يُعلن انطلاقه الرسمي باحتفالية كبرى

موقع "الجمهور" الإخباري يُعلن انطلاقه الرسمي باحتفالية كبرى

موقع "الجمهور" الإخباري يُعلن انطلاقه الرسمي باحتفالية كبرى

موقع "الجمهور" الإخباري يُعلن انطلاقه الرسمي باحتفالية كبرى

موقع "الجمهور" الإخباري يُعلن انطلاقه الرسمي باحتفالية كبرى

موقع "الجمهور" الإخباري يُعلن انطلاقه الرسمي باحتفالية كبرى

موقع "الجمهور" الإخباري يُعلن انطلاقه الرسمي باحتفالية كبرى

وحضر الحفل لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ منهم النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجس الشيوخ وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى والنائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر والدكتور عبد الحليم يوسف أستاذ التسويق والنائب أحمد سمير زكريا والنائب أحمد علي، كما حضر الحفل نخبة من الفنانين منهم الفنان القدير أحمد عبد العزيز وزوجته دينا شرف والفنان جمال عبد الناصر وأحمد عبد الله وميسرة وسناء يوسف.

وأكدت علا الشافعي، رئيس تحرير موقع اليوم السابع، أنها سعيدة بانطلاق موقع الجمهور، معربة عن ثقتها في مجلس تحريره وشباب الصحفيين بالموقع، ووجهت التهنئة للزميل أمين صالح بمناسبة انطلاق موقع الجمهور متمنية دوام التوفيق لفريق عمل الموقع وأن يكون إضافة للصحافة المصرية.

وسردت الشافعى تجربة اليوم السابع وبدايته موجهة الشكر للكاتب الصحفي خالد صلاح على تأسيسه لليوم السابع كما أعلن دعمها للزميل أمين صالح كأحد الصحفيين الشباب الذين يتولوا رئاسة تحرير مواقع جديدة.

كما أكد عصام كامل رئيس تحرير فيتو، أن وجود موقع جديد منافس كموقع الجمهور، يعطي زخما لحركة الصحافة في مصر، ويمثل رسالة هامة أنه على الرغم من شدة حساسية الفترة الحالية، إلا أن قطار الصحافة لا يتوقف وهذا أمر هام في الفترة الحالية.

من جهته قال المهندس محمد رزق رئيس مجلس إدارة موقع الجمهور، أن انطلاق موقع "الجمهور" في هذا التوقيت جاء في إطار حرص القائمين عليه لدعم الدولة ومساندتها في مجابهة إعلام الشر الذي يبث سمومه يوميا على منصات السوشيال ميديا للنيل من مصر وإرادة شعبها.

وتعهد المهندس "رزق" أن يقدم موقع الجمهور مادة صحفية محايدة وغير متحيزة سوى للوطن واستقراره، وأن يعمل على نشر الإيجابيات التي تشهدها الدولة المصرية لبث الأمل في نفوس المواطنين.

فيما قال الكاتب الصحفي أمين صالح، رئيس تحرير موقع الجمهور، أن الموقع يأخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة من حيث العمل على نشر مادة صحفية تحترم عقلية المواطن البسيط، وفي نفس الوقت عدم الجرى وراء ما يسمى "التريند".

وأكد "صالح" أن موقع الجمهور لن يحيد عن دوره التوعوى ولن ينجرف وراء أخبار هدفها الإثارة أو البلبلة مؤكدا أن "الجمهور" يضع مصلحة الوطن أولا وقبل أي شيء، كما يسعى لتحقيق انتشار ونجاح نابع من مصداقيته عند القارئ، وليس من مجرد البحث عن خبطات صحفية قد تؤثر سلبا في استقرار الدولة وحياة المواطنين.

فيما قال النائب علاء عصام، رئيس التحرير التنفيذي للموقع، أن انطلاق موقع الجمهور في هذا التوقيت، بمثابة محاولة للوقوف مع مصر ضد الجماعة الإرهابية التي تحاول تزييف الحقائق وبث الفرقة بين أبناء شعب مصر.

وأكد "عصام" أن موقع الجمهور اتخذ على عاتقه مسؤولية وطنية بالوقوف بجانب الدولة المصرية ضد جماعات الشر والتخريب، بتقديم محتوى موضوعي يحترم القارئ والجمهور.

وقالت الكاتبة الصحفية ماجدة إبراهيم أنها خاضت ثلاثة تجارب وجميعها نجحت منها الأحرار واليوم السابع واليوم تخوض تجربتها في الجمهور متمنية دوام التوفيق والنجاح لفريق العمل.

كما أكد الكاتب الصحفي محمود بدر عضو مجلس النواب أن برنامجه الذي يقدمه على موقع الجمهور لن يكون محايدا على الإطلاق وإنما ينحاز إلى الوطن ومصلحته فقط كما وذكر مقولة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بأنه لا يوجد إعلام محايد موضحا أن الانحياز لمصلحة البلد ضد أعداء الوطن سيكون هدفا رئيسيا لبرنامجه على الجمهور.

وقدم عمر خالد صلاح مؤسس تطبيق nojoum نبذة عن التطبيق الجديد معلنا عن شراكته مع موقع الجمهور ليقدما منصتين ناجحتين خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي قدم فيه كل من المهندس محمد عامر برنامجه طوبة ومن أول السطر والدكتور وليد عتلم برنامجه جمهور إفريقيا عزفت بعدها فرقة أيامنا الحلوة مجموعة من أفضل أعمالها وسط احتفال وفرحة عارمة من كل الحضور.

وقدم أحمد سليمان رئيس التحرير التنفيذي للجمهور ومعه مجموعة من فريق العمل فقرة لتعريف الحضور بآلية العمل داخل موقع الجمهور.

وعمت أجواء الحفل مظاهر الفرح والسعادة على الحضور خاصة شباب الصحفيين العاملين بموقع الجمهور، الذين أعربوا جميعهم عن سعادتهم بالانطلاق الرسمي للموقع آملين أن تكون فاتحة خير عليهم، وأن يحقق كل واحد منهم ما يصبو إليه مستقبلا.