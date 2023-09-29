جامعتا أسيوط والوادي الجديد استعدت لاستقبال الطلاب بالاحتفالات في أول يوم دراسي

تبدأ غدًا الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في محافظتي أسيوط والوادي الجديد باستقبال الطلاب المسجلين فيها للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بشقيهما القديم والجديد بعد استكمال كل الاستعدادات اللازمة ومن المقرر استقبالهم مع المهرجانات والاحتفالات.

استكمال كل الاستعدادات

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إنه يتم العمل وفق الخطة الشاملة التي تم وضعها لاستكمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى داخل مقر الجامعة وفي جميع كليات الجامعة بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد المنشاوي أن الجامعة تضع نصب أعينها دائما مصلحة الطالب الجامعي وتعمل جاهدة على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة، مستغلة كل الإمكانات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وتوفير بيئة مناسبة لهم. البيئة الأكاديمية. بما يحفزهم ويشجعهم على التميز والإبداع، بالإضافة إلى التزامهم الكامل بتهيئة الأجواء المناسبة لمساعدتهم على النجاح والتفوق.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنهم استكملوا كل الاستعدادات، من تغطية كل احتياجات قاعات المحاضرات والمعامل والتجهيزات، ومراقبة درجة الاستعداد، ومراقبة الطاقة الاستيعابية للقاعات. والمختبرات وربطها بالجداول الدراسية، وتكييف الطرق داخل الحرم الجامعي بما يوفر السلامة والانسيابية لحركة المرور، واستكمال صيانة وتجهيز مباني المدينة الجامعية.