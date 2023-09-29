الجدول الزمني لبدء العام الدراسي الجديد بأسيوط للمراحل التعليمية المختلفة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، عبد العزيز زنار، في تصريح خاص لـ"الوفد"، إن المديرية قد استعدت لبدء العام الدراسي الجديد. وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، ومحافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، بمتابعة ومراقبة استعدادات جميع المدارس في المحافظة.

وأضاف زنار أنه تم توفير جميع المستلزمات اللازمة للعام الدراسي الجديد، بما في ذلك تجهيزات الصفوف الدراسية والمعامل والمكتبات. كما تم تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من تفشي فيروس كورونا.

وأكد زنار أنه تم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين بهدف تحسين كفاءتهم وتوسيع قدراتهم التعليمية. وتم تنظيم ورش عمل لتطوير برامج الدروس وتحسين منهجيات التدريس لضمان أفضل تجربة تعليمية للطلاب.

وفي هذه النقاط، سنوضح الجدول الزمني للمراحل التعليمية حيث يبدأ العام الدراسي بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والحكومية في الثلاثين من الشهر الحالي. وتبدأ الصفوف الأولى من كل مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في الأول من شهر أكتوبر. ويبدأ طلاب الصف الثاني من كل مرحلة في الثاني من أكتوبر مع وجود طلاب المراحل السابقة. ويبدأ طلاب الصف الثالث من كل مرحلة في الثالث من أكتوبر مع وجود طلاب المراحل السابقة. ويبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي في الرابع من أكتوبر مع وجود طلاب المراحل السابقة. ويبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي في الخامس من أكتوبر مع وجود طلاب المراحل السابقة.

و أعرب زنار عن تفاؤله وثقته في أن العام الدراسي الجديد سيكون ناجحًا ومثمرًا بفضل جهود جميع العاملين في قطاع التعليم. وأكد على أهمية تشجيع التعاون بين المدارس وأولياء الأمور لتعزيز تجربة التعليم وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.