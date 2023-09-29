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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المبادرات الصحية ساهمت في القضاء على أمراض متوطنة.. فيديو

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية الصحية

أكد على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة انباء الشرق الاوسط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية على مدار السنوات الماضية.

المبادرات الرئاسية الصحية

وقال على حسن، خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرات الصحية التي أطلقت تحت مظلة الرئيس تهتم بمختلف الفئات العمرية، وتشمل كافة التخصصات الطبية والجراحية، حيث تم القضاء فيروس سي.

 

وتابع: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لأصحاب الهمم، وأصبح لهم مكانة كبيرة في قلوب المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل كافة التيسيرات لهم في جميع المجالات.

 

وأوضح على حسن، أن مبادرة قادرون باختلاف حققت العديد من الإنجازات التي يفخر بها المصريين، حيث تم تحقيق العديد من الميداليات والبطولات على المستوى الإقيليمي والعالمي. 

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