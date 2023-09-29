ننشر أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان 

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم كل ما يبحث عنه القارئ، ونقدم لكم خلال السطور التالية أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان، للدرجة الأولى والدرجة الثانية، لكل مراكز ومحافظات الصعيد.

جاءت أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان كالآتي:-

الواسطى الدرجة الأولى 85 جنيهًا، والدرجة الثانية 70 جنيهًا.

الفيوم الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيهًا.

بنى سويف الدرجة الأولى 100 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيهًا.

مغاغة الدرجة الأولى 125 جنيهًا، والدرجة الثانية 100 جنيه.

بنى مزار الدرجة الأولى 130 جنيهًا، والدرجة الثانية 100 جنيه .

المنيا الدرجة الأولى 155 جنيهًا، والدرجة الثانية 115 جنيه .

ملوى الدرجة الأولى 170 جنيهًا، والدرجة الثانية 130 جنيهًا.

ديروط الدرجة الأولى 170 جنيهًا، والدرجة الثانية 130 جنيهًا.

القوصية الدرجة الأولى 180 جنيهًا، والدرجة الثانية 130 جنيهًا.

أسيوط الدرجة الأولى 195 جنيهًا، والدرجة الثانية 135 جنيهًا.

أبو تيج الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا.

صدفا الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا.

طما الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا.

طهطا الدرجة الأولى 215 جنيهًا، والدرجة الثانية 150 جنيهًا.

المراغة الدرجة الأولى 215 جنيهًا، والدرجة الثانية 155 جنيهًا.

سوهاج الدرجة الأولى 220 جنيهًا، والدرجة الثانية 155 جنيهًا.

المنشاة الدرجة الأولى 225 جنيهًا، والدرجة الثانية 160 جنيهًا.

جرجا الدرجة الأولى 225 جنيهًا، والدرجة الثانية 160 جنيهًا.

فرشوط الدرجة الأولى 245 جنيهًا، والدرجة الثانية 170 جنيهًا.

نجع حمادى الدرجة الأولى 245 جنيهًا، والدرجة الثانية 170 جنيهًا.

دشنا الدرجة الأولى 250 جنيهًا، والدرجة الثانية 175 جنيهًا.

قنا الدرجة الأولى 265 جنيهًا، والدرجة الثانية 175 جنيهًا.

قفط الدرجة الأولى 265 جنيهًا، والدرجة الثانية 190 جنيهًا.

قوص الدرجة الأولى 270 جنيهًا، والدرجة الثانية 190 جنيهًا.

الأقصر الدرجة الأولى 280 جنيهًا، والدرجة الثانية 190 جنيهًا.

أسنا الدرجة الأولى 295 جنيهًا، والدرجة الثانية 195 جنيهًا.

أدفو الدرجة الأولى 305 جنيهات، والدرجة الثانية 210 جنيهات.

كلابشة الدرجة الأولى 325 جنيهًا، والدرجة الثانية 210 جنيهات.

كوم أمبو الدرجة الأولى 325 جنيهًا، والدرجة الثانية 210 جنيهات.

دراو الدرجة الأولى 325 جنيهًا، والدرجة الثانية 215 جنيهًا.

أسوان الدرجة الأولى 335 جنيهًا، والدرجة الثانية 215 جنيهًا.