احذر.. السرعة مراقبة بالردار على طرق المنيا

تواصل إدارة المرور بمحافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة بالكمائن لعينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات ( الأجرة والنقل الثقيل ) ، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية بالمنيا ، حفاظا على ارواح المواطنين والمركبات .

تشهد طرق ، ( الصحراوي الشرقي – الصحراوي الغربي – الزراعي القاهرة – أسوان ، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 بمحافظة المنيا ، إنتظاما وسيولة مرورية للمركبات بمختلف انواعها ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية ، كما تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق .

كذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وكذلك المركبات المتنوعة ، (ميكروباص – بيجو- نقل ثقيل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ، كما شهدت الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، سيولة مرورية منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة .

كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية ، وخطوط السير، وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا ، هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات ، ( النقل الثقيل – الأجرة ) للمخدرات ، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية .