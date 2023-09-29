الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

احذر.. السرعة مراقبة بالردار على طرق المنيا

الحملات المرورية
الحملات المرورية على الطرق السريعة بالمنيا

تواصل إدارة المرور بمحافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة بالكمائن لعينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات ( الأجرة والنقل الثقيل ) ، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية  بالمنيا ، حفاظا على ارواح المواطنين والمركبات .

تشهد طرق ، ( الصحراوي الشرقي –  الصحراوي الغربي –  الزراعي القاهرة – أسوان ، اليوم الجمعة 29 سبتمبر  2023  بمحافظة المنيا ، إنتظاما وسيولة مرورية  للمركبات بمختلف انواعها ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية ، كما  تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق .

كذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وكذلك  المركبات المتنوعة  ، (ميكروباص – بيجو- نقل ثقيل  – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ، كما شهدت الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، سيولة مرورية منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة .

 

كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية ، وخطوط السير، وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا ، هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات ، ( النقل الثقيل – الأجرة ) للمخدرات ، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية .

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